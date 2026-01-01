元不登校YouTuberで現在は「冒険家」の肩書で活動するゆたぼんさんが、2025年12月27日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【ご報告】失恋しました」と題し、一目惚れした女性について語った。「同じ後悔はしたくない」「当たって砕けろや！」現在は17歳となり、「冒険家」として活動するゆたぼんさん。25年春には高卒認定試験に合格しており、さらに同時期にフィリピンへ3か月間留学をしていた。帰国後、7月からまた2週間ほどカナダ