ドラマ「ビバリーヒルズ高校白書」で知られる俳優アイアン・ジーリング（61）が、暴行や過失など複数の不法行為で訴えられている。ロサンゼルス郡に提出された訴状では、2023年の大みそかに発生した「ロードレイジ」の場面で、アイアンが男性に対し言葉と身体の両面で攻撃を加えたと主張されている。 【写真】笑顔でポーズを取るアイアン・ジーリング 訴えを起こした男性は、暴行、傷害、精神