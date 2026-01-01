韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は1日、新年最初の日程として国立ソウル顕忠院を参拝した。大統領室のキム・ナムジュン報道官はこの日、書面ブリーフィングを通じて「李大統領は2026年丙午年の元日、国立ソウル顕忠院の参拝で公式日程を始めた」と明らかにした。参拝式には金民錫（キム・ミンソク）首相および国務委員・各長官、そして姜勲植（カン・フンシク）大統領秘書室長をはじめとする青瓦台（チョンワデ、大統領府）