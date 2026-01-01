2026年がスタートし、高知市の桂浜には初日の出を見ようと朝から大勢の人が訪れました。元日の1月1日、高知市の最低気温は2.1度と平年並みの寒さとなりました。桂浜には初日の出を見ようと県内外から大勢の人が訪れました。そして午前7時15分ごろ、水平線にかかる雲の上から太陽が顔をのぞかせました。■訪れた人「凄く綺麗で、(朝日が)出てきた瞬間に光が全方位にあって感動した。去年も良い年だったので、今年も更に良い年