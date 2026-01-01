2025年、韓国の輸出が史上初めて7000億ドル（約110兆円）を超え、過去最大の実績を記録した。世界的な人工知能（AI）ブームに支えられ、半導体輸出が1734億ドルで過去最高を更新した。韓国産業通商資源部は1日、このような内容の2025年の輸出入動向を発表した。2025年の輸出額は前年比3．8％増の7097億ドルで、従来の過去最大だった2024年の記録を上回った。最大輸出品目である半導体は、昨年より輸出が22．2％増えた1734億ドルで