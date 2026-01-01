【新華社文昌1月1日】中国が12月31日、海南省の文昌宇宙発射場から打ち上げた運搬ロケット「長征7号改」の軌道を地元市民がカメラで捉えた。軌道はクラゲのような形をしており、壮大な美しい風景が広がっていた。（貢諐尭）