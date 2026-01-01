１２月３１日、特別展に展示された文献資料。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン1月1日】旧日本軍の細菌戦部隊として知られる「731部隊」の罪行を伝える中国黒竜江省ハルビン市の侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館で12月31日、「中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念社会寄贈遺物・史料特別展」が始まった。一般の所有者から寄贈された遺物や史料を通じて歴史の真相を明らかにし、愛国主義の精