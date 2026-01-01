歌手の華原朋美さんが自身のXを更新。新年にファンへのメッセージを綴りました。 【写真を見る】【 華原朋美 】 「午年だぁー」「初乗り行かなきゃ」馬の絵文字を添え綴る「またファンの皆様に沢山お会いできる様に頑張りたい」華原朋美さんは「明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いします」と綴ると、笑顔の写真をアップ。続けて「またファンの皆様に沢山お会いできる様に頑張りたいので2026年もよろし