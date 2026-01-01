全米最大の都市・ニューヨークで初となるイスラム教徒の市長が誕生しました。「おめでとうございます、市長」アメリカ・ニューヨークで、初のイスラム教徒として市長選に当選したマムダニ氏は1日未明、イスラム教の聖典・コーランに手をあてて宣誓し、正式に市長に就任しました。自らを「民主社会主義者」と位置づけ、家賃上昇の凍結など、生活者目線での政策を訴え当選したマムダニ氏は、宣誓の場所に市民の足となっている地下鉄