「皇后杯決勝、広島２−１ＩＮＡＣ神戸」（１日、ＭＵＦＧスタジアム）終盤に勝ち越した広島が初優勝を果たした。ＩＮＡＣ神戸は２年ぶり８度目の優勝を逃した。同大会の決勝がＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で元日開催されたのは１４年ぶり。バックスタンド自由席が無料開放された中、過去最多には届かない１万６５２７人という観客数を受けて日本サッカー協会の宮本恒靖会長（４８）は「また見に来ていただくことにつなが