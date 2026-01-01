ヴィジュアル系ロックバンド「SHAZNA」のボーカル・IZAMさんと女優の吉岡美穂さんが12月31日、離婚を発表しました。【映像】IZAM（53）吉岡美穂（45）離婚を発表2人は、2006年11月に結婚し、18歳の長男、17歳の長女、15歳の次男と、3人の子どもを育てています。IZAMさんと吉岡さんは、それぞれSNSを更新し、連名の文書を投稿。「この度、パートナーとして20年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った