宝塚歌劇団星組新トップ暁千星（あかつき・ちせい）が1日、兵庫・宝塚大劇場で、本拠地お披露目作「恋する天動説」「DYNAMIC NOVA」の幕を開けた。大羽根を背負い、本拠地の大階段を下りた。公演前のインタビューでは「ちゃんと下りられるかなって思ってます」。こう笑っていたが、堂々かつ華やかに初日舞台に立った。相手娘役に迎えた同時就任の新トップ娘役詩ちづるとともに、新生星組の誕生を印象づけた。「恋する天動説」（作