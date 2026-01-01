能登半島地震から1月1日で2年。液状化の被害があった新潟市西区の神社では、地域の人が初詣に訪れていました。新潟市西区にある善久白山社。能登半島地震の発生から2年が経ったこの日、初詣に訪れた人は平穏な日常を願っていました。 「(地震で)ちょっと家が壊れました。やっとちょっとずつ街が直ってきていいと思います」 新潟市西区では、地震による液状化で大きな被害が出ました。 善久白山社でも鳥居が倒れたり、