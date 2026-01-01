犬が理解できないと思っている人間の行動 1.怒鳴りつけること 犬はただ怒鳴りつけられても理解することができず、混乱し、恐怖を感じるばかりです。 犬の間違った行動を注意する必要があるときこそ、感情的になってはいけません。深呼吸し、自分の気持ちを落ち着かせてから注意するようにしましょう。 2.昨日はOKだったことが今日はNGなこと たとえば、昨日はソファーの上り下りをしても叱られなかったけど、今日はソ