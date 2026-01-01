地震から2年自宅は傾いたままに あの日から2年。住んでいる家は、まだ傾いたままです。新潟市西区に住む、阿部誠さんです。 「修繕をして、ただ家の傾きは直せないので、床を平らに直すくらいしかしない。ここの事務所も斜めになっているし」 父親が約45年前に建てた自宅は半壊と認定されました。 記者「こうやって見て回って2年って早い？」 阿部さん「2年は早いさ、あっという間よ」 深刻な被害をも