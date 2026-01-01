なきごとが、自主企画『鳴言 vol.3』を2026年2月27日に東京 Shibuya eggmanにて開催する。 （関連：【画像あり】なきごと、新体制初の自主企画『鳴言 vol.3』2月開催3月からは全国13カ所まわるツアーも） 2026年1月より新体制となったなきごと。新体制初となる本公演は、水上えみり（弾き語りソロ）を対バン相手として迎えた2マンライブとなる。 また、3月14日の神奈川 F.A.D YOKOHAMAを皮切りに、全国13カ所をま