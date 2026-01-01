初日の出を拝もうと長崎市の稲佐山には多くの人が訪れました。 午前7時20分過ぎ、鮮やかな太陽が姿をあらわし新年の幕開けを告げました。 (訪れた人) 「こんなきれいな日の出を見られたからとてもいい一年になるのではないか。大学の卒業試験があるので、合格できるように（頑張りたい）」 「今年も頑張ろうという気持ちになった。勉強とスポーツを両立できる一年にしたい」 「英検4級をとれたらいいな」 長崎市の最低