県内は2日明け方から3日にかけて大雪になるおそれがあり、気象台が注意を呼びかけています。 気象台によりますと九州北部の上空に強い寒気が流れ込み、2日明け方から3日にかけて注意報級の大雪になるおそれがあります。 2日午前6時からの24時間に多いところで▽南部、北部の山地で7センチ ▽南部、北部の平地と五島で3センチの雪が降る予想です。 気象台は積雪や路面凍結による交通障害、雪による視程障害などに注意するよう呼