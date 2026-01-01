阿部監督にとっても今季は就任3年目、勝負を賭ける年となる(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。年末年始編の今回はシーズン3位に終わった巨人の巻き返し策、次期4番を考察する。【動画】この打撃があるから、見逃せない！衝撃のリチャード9号満塁弾シーン藤川阪神に大きく水をあけられた阿部巨人にとって2026年シーズンはV奪回が至上命題となる。