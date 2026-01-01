お笑いコンビ・天竺鼠が解散することが1日、川原克己（45）のYouTubeチャンネルで発表された。2004年に結成してから、およそ22年におよぶコンビ人生に幕を下ろす。【動画】天竺鼠が解散元日にサプライズ発表「瀬下に茶碗蒸しを食べさせよう！【天竺鼠 川原 究極シリーズ】」と題した動画内で、川原が「みなさまに、ちょっとお知らせがあります」と切り出すと「天竺鼠、20年以上やったんですけど、この度ですね解散いたします