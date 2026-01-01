不動産価格の高騰で、「賃貸派」が増えている。司法書士の太田垣章子さんは「目先のことだけでなく、自分は死ぬまでこの家賃を払い続けることができるのか、ということを考えて長期的に人生設計をすることが大切だ」という――。※本稿は、太田垣章子『「最後は誰もがおひとりさま」のリスク33』（ポプラ新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／KatarzynaBialasiewicz※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Kata