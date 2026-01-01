自由でいるためには、モノとどう付き合えばいいか。カウンセラーの藤本梨恵子さんは「片付ける時に『いる』『いらない』で判断しないほうがいい。所有すれば、囚われるものが増え、少なければ自由でいられる」という――。※本稿は、藤本梨恵子『なぜか機嫌がいい人がやっている100の習慣』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PaulinaOK※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PaulinaOK■禅僧が「