「とにかく彼女を作る」という漠然とした目標を掲げるだけでは、何から手を付けていいのかわからず、挫折しがちなもの。小さなことからコツコツと取り組んでいくのが、結局は幸せを手につかむための近道になるかもしれません。今回は10代から20代の独身男性177名に聞いたアンケートを参考に「今年こそ彼女を作るため、自分に課したい小さな目標」をご紹介します。【１】１日１回は「女性」としゃべる「タバコ屋のおばちゃんも可」