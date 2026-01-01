あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「遠距離恋愛」の略語は？「遠距離恋愛」の略語はなんでしょうか？ヒントは、2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「遠恋」でした！遠距離恋愛は、遠く離れた地域に住む人どうしの恋愛のこと。どのくらいの距離が離れていたら遠距離になるの