2025年1〜10月、女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとにtop5まで紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2月25日記事は取材時の状況です）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝相手が善意でやってくれていることが、自分にとっては不快や迷惑でしかない。そんな経験をしたことはないでしょうか。さらに、自分の意思を伝えにくい相手であったなら、ストレスや不満もひとしおか