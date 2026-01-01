クマによる人間の死亡事故が過去最多となり、1年を表わす漢字に「熊」が選ばれた2025年。大量出没のニュースに関しては、「クマを駆除すべき」という意見がメディアやSNSで目立ったが、北海道・知床で活動する動物写真家で獣医師の竹田津実氏（88）は、「クマ側からの視点が足りない」と異論を唱える。ノンフィクションライターの中村計氏が聞いた。【前後編の前編】【写真を見る】自然観を語った竹田津氏。駆除されたクマの大き