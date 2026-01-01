新年を迎えた1日、諏訪大社は初詣の参拝者でにぎわいました。参道から伸びる長い列。午前10時すぎ、諏訪市にある諏訪大社上社本宮です。多くの参拝者が今年1年の願いを込めて手を合わせていました。東京から「私の実家がこちらなので毎年来ています。家族の健康と元気に過ごせるようにお願いしました」伊那市から「勉強とかスポーツができたらいいです」東京から「高校3年生なので大学の合格祈願と家族の健康を願いました」