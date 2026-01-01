去年秋に開業した須坂市のイオンモール須坂では元日から初売りがスタートしました。午前9時の開店を前に大勢の人が列を作ったイオンモール須坂。去年10月のオープンから初めてとなった初売りは55の専門店で福袋が用意され、訪れた人は福袋やセール品を購入していました。長野市から「子どもが欲しいって言った雑貨すごくいっぱい入っていた」須坂市から「楽しいですね人いっぱいいて見るものあって