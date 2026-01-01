１日は静岡県内各地で、初日の出を見ることができました。また、神社などは初詣に訪れた人たちでにぎわっていました。１日朝、県内各地はおおむね晴天に恵まれ、最低気温はほぼ平年並みの穏やかな年明けとなりました。（富士山上空からカメラマン）「現在時刻は7時です。光がこぼれるように今出てきています。」午前7時ごろ、高度およそ2400メートルから撮影した初日の出です。また、高度をおよそ3000メートルに上げ