◇第105回全国高校ラグビー大会3回戦（2026年1月1日東大阪市・花園ラグビー場）第105回全国高校ラグビー大会は、3回戦8試合が行われて8強が出そろい、試合後には第1グラウンドで準々決勝の組み合せ抽選が実施された。東海大大阪仰星（大阪第1）と桐蔭学園（神奈川第1）は、前回大会の決勝カード。抽選で対戦が決まると、会場からどよめきがわき起こった。3日に第1グラウンドで行われる準々決勝4試合のカードは、以下の通