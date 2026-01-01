俳優の長澤まさみさんが1月1日、結婚したことを発表しました。ネット上では長澤さんの名前がトレンド入りするほど話題に。長澤さんの直筆の署名にも注目が集まっています。【写真】長澤まさみさんのお相手、映画監督・福永壮志さんとは長澤さんは、所属事務所「東宝芸能」の公式サイトと公式SNSを通じて、直筆署名入りの文書を公開。「応援してくださっている皆様へ私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと