JR九州によると、1日午後2時54分ごろ、九州新幹線熊本〜新八代で架線にたこが引っかかっているのが確認された。同3時27分現在、撤去作業のため新玉名〜新八代で運転を見合わせている。同3時40分現在、運転を再開し、ほぼ平常通り運転している。熊本地方気象台によると、熊本、天草・芦北地方では強風注意報が発表されている。▶JR九州・運行情報