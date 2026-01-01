OWGR（公式世界ゴルフランキング）は30日、2026年から72ホール未満で行われる大会について、獲得ポイントの算定方法を変更すると発表した。【写真】享年78…ジャンボ尾崎氏のこれまでを振り返る54ホール大会は、72ホール大会の75％のポイントを付与。72ホール大会が54ホールに短縮された場合も同様の扱いとなる。36ホールに短縮された場合は50％とし、さらに54ホール大会が36ホールに短縮された場合も、当初の50％のポイントを獲