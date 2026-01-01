テレビ東京系特撮ドラマ「ウルトラマンデッカー」のヒロイン・キリノイチカ役などで知られる女優・村山優香（22）が1日、自身のXを更新。昨年末をもって所属事務所を退所したことを報告した。村山は「新年あけましておめでとうございます。2026年もよろしくお願いいたします」と新年のあいさつを行い「そして皆様にご報告です。12月31日をもちまして所属事務所を円満退所いたしました」と伝えた。そして「支えて下さった皆様