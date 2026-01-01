俳優の本郷奏多さんが1月1日、一般女性との結婚を発表しました。この日、スタッフが運用するXが更新され、本郷さんがコメントを発表。【映像】本郷奏多、結婚を発表「ご報告。いつも応援してくださっている皆さまお世話になっている関係者の皆さま私事ではございますが、この度、入籍いたしましたことをご報告させていただきます。なお、お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです。皆さまへの感謝の気