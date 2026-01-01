ポスティングシステムでＭＬＢ移籍を目指す今井達也投手（２７）の交渉が大詰めを迎えている。交渉期限の２日午後５時（日本時間３日午前７時）までカウントダウンに入り、米メディアの情報も交錯している。カブス、ホワイトソックス、フィリーズ、メッツ、ヤンキースなどの動きが報じられてきたが、ここにきて?伏兵?ブレーブスが浮上。ＭＬＢインサイダーのグアラヴ・ヴェダック氏によると「ブレーブスが興味を持っていると聞