12·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎçÐºÂ³¤¿ÍÅê¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿ÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ ――µîÇ¯²ù¤·¤¤¥·ー¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Î2025Ç¯¤Î¥·ー¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©çÐºÂ¡Ö¤Þ¤º¤Ï²ø²æ¤Ê¤¯Åê¤²ÀÚ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë°ì°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÕÀè¤Ë¤¢¤Þ¤ê½ÐÎÏ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È