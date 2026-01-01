九州北部は2日から3日にかけて大雪となる恐れがあり、福岡管区気象台が注意を呼びかけています。福岡管区気象台によりますと、九州北部では2日から3日にかけて強い寒気が流れ込み、山地・平地ともに大雪となる恐れがあります。予想される24時間降雪量は福岡県・佐賀県の多い所で、2日朝までに山地で5センチ平地で3センチ、その後、3日朝までに山地で7センチ平地で3センチです。福岡管区気象台では、積雪や路面凍結による交通への影