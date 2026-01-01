2026年がスタートしました。1日午前7時20分すぎ、北九州空港では多くの人が見守る中、オレンジ色の朝日が現れました。■豊前市から訪れた人「北九州空港の初日の出がすごい人気があると聞いていたのでことし初めて来ました平穏な暮らしができたら」福岡市中央区天神の福岡中央郵便局では年賀状配達の出発式が行われました。日本郵便によりますと、ことしの元日に福岡県内で配達される年賀状は約1414万枚で、去年と比べ