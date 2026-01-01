12月31日夜、飯田市にあるJR飯田線の踏切で男性が列車にはねられ死亡しました。現場は遮断機や警報機が無い踏切でした。31日午後11時ごろ、飯田市上飯田にあるJR飯田線の堀割踏切にいた男性が天竜峡行きの普通列車にはねられ死亡しました。事故の影響で列車は約2時間半停止しましたが、乗客8人と乗員2人にけがはありませんでした。事故があった踏切は歩行者用で、遮断機や警報機が無い「第4種踏切」でした。男性は30歳代から40歳代