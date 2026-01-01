◇第105回全国高校ラグビー大会3回戦大阪桐蔭20―5目黒学院（2026年1月1日東大阪市・花園ラグビー場）7大会ぶり2度目の全国制覇を目指す大阪桐蔭（大阪第3）は20―5で目黒学院を下し、4大会連続の8強入りを決めた。前半6分に高校日本代表候補の怪物No・8ロケティ・ブルースネオル（3年）に先制トライを許した中、前半26分にモールからSH福島悠右（3年）がトライ。コンバージョンキックも決まって逆転する。だが、前半ロ