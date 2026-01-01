◇第70回全日本実業団対抗駅伝（2026年1月1日群馬県庁発着7区間100キロ）高崎市役所から伊勢崎市役所までの2区（21・9キロ）で驚異の22人抜きを演じたサンベルクスのルーキー・吉田響（創価大出）が「最高でした！」と笑顔でレースを振り返った。ルーキーながら区間新記録の1時間1分1秒で区間賞を獲得。チームも4時間47分51秒の5位でフィニッシュし「駅伝のおかげでここまで成長できている。チーム目標の8位以内を達成でき