名所・豊後二見ヶ浦の初日の出（１日、佐伯市で） 元日、大分県内では各地で初日の出が見られました。 初日の出の名所、佐伯市上浦の豊後二見ヶ浦です。日の出前には新年を祝って花火が打ち上げられました。 そして午前7時15分ごろ、しめ縄が張られた夫婦岩の間から初日の出が昇る光景が見られました。 ◆訪れた人は「すごくきれいで2026年もいいスタートが切れた」◆訪れた人は「試験があるのでその試験に合格する