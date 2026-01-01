◇第105回全国高校ラグビー大会3回戦（2026年1月1日東大阪市・花園ラグビー場）第105回全国高校ラグビー大会は1日、3回戦の8試合を行った。ノーシードながら2回戦でシード校の佐賀工を撃破した東海大大阪仰星（大阪第1）は、大分東明との接戦を28−24で制した。史上6校目の3連覇を目指す桐蔭学園（神奈川第1）は44―0で尾道（広島）を完封。悲願の初優勝を狙う国学院栃木は、関西学院（兵庫）を破った。また、初出場な