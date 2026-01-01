医療保険制度（オバマケア）の看板＝2017年、米カリフォルニア州サンディエゴ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米国の医療保険制度（オバマケア）に基づく補助金の拡充措置が12月31日期限切れとなった。失効により1月から利用者の負担額が急増する見通しだが、トランプ大統領や与党共和党議員の多くが拡充措置延長に反対している。医療保険料の高騰に批判が集まれば、11月に控える中間選挙の結果に影響する可能性もある。