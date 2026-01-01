外で何か事故！？▶▶この作品を最初から読む2011年3月11日に発生した「東日本大震災」からもうすぐ15年。イラストレーターで防災士のアベナオミさんも、当時1歳7ヶ月の長男と夫と暮らすなかで被災しました。長男のアレルギーなどから避難所生活を断念し、自宅避難（中間被災者）として混乱の日々を過ごすことに。それから時は流れ、長男は高校生に。しかし本人に当時の記憶はほとんど残っていません。震災後に生まれた