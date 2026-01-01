ユニバーサル ミュージックは12月12日に、NFCチップを内蔵したカセットテープ型キーホルダー「MUSIC TOUCH（ミュージック タッチ）」の、グリッターカラー4種を全国の蔦屋家電、蔦屋書店、TSUTAYA BOOKSTORE、およびユニバーサル ミュージックの公式オンラインショップ「UNIVERSAL MUSIC STORE」にて発売した。価格は2530円。●スマホをかざすだけで音楽・動画サイトなどの登録したURLにアクセス「MUSIC TOUCH」は、スマートフ