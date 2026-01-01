フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が、2025年のエールディヴィジ（オランダ1部）で最もゴールを決めた選手となった。オランダメディア『ESPN』が伝えている。現在27歳の上田は2023年8月にサークル・ブルッヘからフェイエノールトに加入。今シーズンはここまでエールディヴィジでは17試合出場で18ゴールを決めており、得点ランキングで首位を独走する活躍を見せている。そんな上田は昨季後半戦でも4得点を挙げて