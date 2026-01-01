元日の県内は晴天に恵まれたところが多く、各地で美しい初日の出が見られました。ツルの越冬地・出水平野。神々しい初日に照らされて、冬の使者が新年の始まりを告げました。一方こちらは、薩摩富士と称される開聞岳。雲がかかっていたものの、ダイヤモンド薩摩富士が美しい輝きを放ちました。(初日の出を見た人)「1年の明るい希望が持てたような気がする」また、鹿児島市の磯海水浴場では桜島の後ろから初日が差し込みま