2026年は午年です。神様の乗り物として生きた御神馬が飼育されている霧島市の神社には、多くの人が初詣に訪れていました。霧島市の鹿児島神宮では、神様の乗り物・御神馬として「清嵐号」が飼育されています。午年の2026年、ゆかりのある神社で縁起を担ごうと多くの人が初詣に訪れていました。(参拝者)「元旦に家族みんなで来られたらと思って清嵐にも会いに来た」(参拝者)「可愛かったです」こちらの受験生たちは絵馬に合格